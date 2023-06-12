Военкор сообщил о тяжелой ситуации для ВСУ в Запорожье

Военкор Сладков заявил, что ВСУ завязли в российской обороне на Времевском выступе

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) завязли в российской обороне в ходе наступления на Времевском выступе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Сладков.

Журналист прокомментировал слухи о проблемах российских войск на этом участке фронта. По его словам, среди бойцов нет никакой паники. «С некоторыми успехами появляется кураж. Легкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне», — пишет Сладков.

Военкор отметил, что тяжелая импортная техника ВСУ не может свободно маневрировать на этом участке, особенно учитывая погодные условия - в Запорожской области ожидается дождь и слякоть. «Завтра пасмурно, но дождя нет, возможно участие авиации. Это значительное подспорье для обороны и контратак», — заключил Сладков.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что российские войска выбили ВСУ из села Макаровка на Времевском выступе. Населенный пункт взяла под контроль 127-я дивизия Вооруженных сил Российской Федерации.