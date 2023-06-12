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10:04, 12 июня 2023Мир

В посольстве США отреагировали на арест американца в Москве

В посольстве США в Москве сообщили, что следят за делом арестованного американца Лика

Кадр: РИА Новости

Посольство США в Москве следит за делом американца Трэвиса Лика, который ранее был арестован в российской столице за сбыт наркотиков. Так представители дипмиссии отреагировали на ситуацию в беседе с РИА Новости в понедельник, 12 июня.

«Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик ​​был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня», — заявили в американском посольстве.

Там также подчеркнули, что безопасность граждан США, находящихся за границей, остается главным приоритетом всех американских дипмиссий и Госдепа страны.

Ранее в июне стало известно, что Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Трэвиса Лика за сбыт наркотиков. Уточнялось, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Лик не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

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