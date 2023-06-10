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13:18, 10 июня 2023Силовые структуры

В Москве арестовали гражданина США за сбыт наркотиков

В Москве арестовали гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

30 марта журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Позднее в США недалеко от Белого дома прошло мероприятие, организованное правозащитной группой «Вернем наши семьи домой», созданной родственниками американских граждан, задержанных за границей.

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    Никита Абрамов
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