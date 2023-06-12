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22:03, 12 июня 2023Россия

В центре Москвы загорелось здание

Здание ресторана «Армения» загорелось на Тверской улице в центре Москвы

Здание ресторана «Армения» загорелось на Тверской улице в центре Москвы. Видео происшествия опубликовано на Telegram-канале Shot.

Отмечается, что над крышей здания был виден густой черный дым. По информации канала, в результате были эвакуированы около 20 гостей ресторана. Внутри самого заведения наблюдалось слабое задымление. В настоящий момент на месте находятся спасатели.

11 июня в Москве в автосервисе на Люблинской улице произошел пожар площадью 750 квадратных метров. На месте работали 18 пожарных расчетов.

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    Марина Совина
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