В центре Москвы загорелось здание

Здание ресторана «Армения» загорелось на Тверской улице в центре Москвы

Здание ресторана «Армения» загорелось на Тверской улице в центре Москвы. Видео происшествия опубликовано на Telegram-канале Shot.

Отмечается, что над крышей здания был виден густой черный дым. По информации канала, в результате были эвакуированы около 20 гостей ресторана. Внутри самого заведения наблюдалось слабое задымление. В настоящий момент на месте находятся спасатели.

11 июня в Москве в автосервисе на Люблинской улице произошел пожар площадью 750 квадратных метров. На месте работали 18 пожарных расчетов.