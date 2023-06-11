В Москве загорелся автосервис

В Москве потушили пожар площадью 750 кв.м в автосервисе на Люблинской улице

В Москве в автосервисе на Люблинской улице произошел пожар площадью 750 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

По информации агентства, загорелся автосервис по адресу Люблинская, 64. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работали 18 пожарных расчетов.

Позже в экстренных службах сообщили о локализации пожара, а вскоре пожар потушили. Отмечается, что горели имущество и автомобили.

Вечером 4 мая стало известно о том, что на Ереванской улице в Москве загорелось здание, в котором находится продуктовый магазин, автосервис и хостел. Ситуацию усложняла возможная угроза обрушения маршевой лестницы.