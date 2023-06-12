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08:04, 12 июня 2023Мир

В Японии заявили о нахождении Украины под «ядерным зонтиком» Китая

Премьер Японии Кисида заявил, что Украина находится под ядерным зонтиком Китая
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в комитете нижней палаты парламента прокомментировал договоренности, достигнутые КНР и Украиной. Его слова приводит ТАСС.

Кисида напомнил, что Пекин и Киев заключили соглашение об эффективном сотрудничестве в 2013 году. Согласно документу, Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая .

«В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — подчеркнул политик.

Ранее Кисида подтвердил готовность поддерживать Кие. «С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины», — подчеркнул японский премьер в своем выступлении.

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    Марина Совина
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