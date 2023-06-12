Подсчитана длина линии соприкосновения на запорожском направлении

Рогов: длина линии соприкосновения на запорожском направлении составляет более 150 км

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что длина линии соприкосновения на запорожском направлении составляет более 150 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодня длина запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой», — сообщил подробности общественный деятель.

Ранее Рогов заявил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области. Уточняется, что в бой выдвинулась 127-я дивизия, которую массированно поддерживают ВКС России. «Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — пояснил Рогов.

Позже военкор Александр Сладков сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) завязли в российской обороне в ходе наступления на Времевском выступе в Запорожской области.