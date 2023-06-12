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17:02, 12 июня 2023Интернет и СМИ

В Белоруссии признали экстремистским проект бывших журналистов TUT.by

МВД Белоруссии признало экстремистским интернет-проект «Зеркало»
СюжетПротесты в Белоруссии
Здание МВД Белоруссии. Архивное фото

Здание МВД Белоруссии. Архивное фото. Фото: Red Black Cat / Wikipedia

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии признало интернет-проект «Зеркало», созданный бывшими сотрудниками издания TUT.by, экстремистским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решением министерства незаконным было признано использование любого текстового и визуального контента, публикуемого проектом. Журналисты, сотрудничающие с ним, могут получить до семи лет лишения свободы.

Большинство из сотрудников «Зеркала» находятся за пределами Белоруссии после протестов 2020 года. Помимо портала в сети, они запустили Telegram-канал, где преимущественно публикуют новости.

В 2021 году суд Центрального района Минска признал материалы оппозиционного издания TUT.by, принадлежащего ООО «Тут бай медиа», экстремистскими. Позже правозащитники признали обвиняемых по делу TUT.by политзаключенными. В марте 2022 года суд приговорил главного редактора художественно-редакционного отдела компании Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы.

Поводом для уголовных преследований против журналистов стало освещение массовых акций протеста, которые вспыхнули в Белоруссии в 2020 году. Это произошло после президентских выборов, победу в которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко.

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    Алевтина Запольская
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