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16:28, 13 июня 2023Мир

В ЕС приблизились к согласованию передачи замороженных активов России Киеву

CNBC: страны ЕС приблизились к согласованию передачи замороженных активов России Киеву

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) приблизились к согласованию передачи замороженных российских активов украинским властям, которые должны использовать для восстановления республики. Страны объединения могут опубликовать соответствующий план в ближайшее время, сообщает телекомпания CNBC.

«У нас были довольно продолжительные дискуссии (…) и сейчас, надеюсь, мы в состоянии ближайшее время выдвинуть предложение о том, как использовать по крайней мере доходы от этих замороженных активов», — заявил глава специальной группы для анализа условий использования замороженных активов России Андерс Анлид.

Пока чиновники ЕС обсуждают первый шаг плана, согласно которому будут использованы активы Центробанка РФ. При этом еще не ясно, когда и в каком размере средства будут переданы Киеву.

ЕС ранее подтвердил заморозку 200 миллиардов евро активов российского Центробанка. Также европейские страны заморозили порядка 24,5 миллиарда евро активов российских бизнесменов. Согласно подсчетам Всемирного банка, ООН и украинских властей, стоимость восстановления Украины по состоянию на март 2023-го достигла 441 миллиарда долларов.

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    Виктория Кондратьева
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