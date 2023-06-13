Курс евро достиг 91 рубля

Курс евро вырос за сутки и поднялся до 91 рубля, доллар превысил 84 рубля

По итогам торгов на Московской бирже во вторник, 13 июня, доллар, евро и юань значительно укрепились по отношению к рублю, при этом европейская валюта достигла 91 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На закрытии евро стоил 90,94 рубля, доллар — 84,3 рубля, а юань — 11,74 рубля. В среднем рубль ослабел к основным валютам на два процента. За последний месяц российская валюта потеряла почти 20 процентов стоимости.

В качестве причин отката на уровень апреля прошлого года по отношению к доллару эксперты называют снижение экспортных доходов, в первую очередь, нефтегазовых, что сокращает предложение на рынке валюты. Также свое влияние оказывает увеличение импорта в денежном выражении, что, в свою очередь, может объясняться ростом расходов на схему параллельного импорта или увеличением поставок из-за рубежа.

В сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров 9 июня говорится об усилении проинфляционных факторов, одним из которых было названо повышение стоимости импорта из-за снижения курса.