Кадыров заявил об участии бойцов «Ахмата» в охране Белгородской области от ДРГ

Кадыров заявил, что бойцов «Ахмата» задействуют в охране Белгородской области от ДРГ

Бойцов батальона «Запад-Ахмат» задействуют в охране российской границы в Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и руководством регионального управления Росгвардии. На повестке обсуждались вопросы совместного предотвращения вылазок украинских диверсантов на приграничную территорию российского региона. Кадыров сообщил, что к этой работе привлекут бойцов батальона «Ахмат-Запад». Они займутся задачами охраны границ в тесном контакте с другими российскими подразделениями.

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — заверил Кадыров.