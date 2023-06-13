Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 13 июня 2023Россия

Кадыров заявил об участии бойцов «Ахмата» в охране Белгородской области от ДРГ

Кадыров заявил, что бойцов «Ахмата» задействуют в охране Белгородской области от ДРГ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцов батальона «Запад-Ахмат» задействуют в охране российской границы в Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и руководством регионального управления Росгвардии. На повестке обсуждались вопросы совместного предотвращения вылазок украинских диверсантов на приграничную территорию российского региона. Кадыров сообщил, что к этой работе привлекут бойцов батальона «Ахмат-Запад». Они займутся задачами охраны границ в тесном контакте с другими российскими подразделениями.

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — заверил Кадыров.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации. Главные заявления президента
    МИД назвал арест российского Ан-124 «Руслан» в Канаде воровством
    Написавшего трактором на поле «Я русский» фермера оштрафовали
    Хореограф посоветовала упражнения для растяжки ягодиц
    Ведущая российского шоу о сексе рассказала о самом скандальном выпуске
    Генсек НАТО описал последствия контрнаступления ВСУ для будущих переговоров
    Блогерша нашла способ избежать пятен от пота на одежде
    Российского военного осудили на пять лет за неявку в воинскую часть
    Кадыров заявил об участии бойцов «Ахмата» в охране Белгородской области от ДРГ
    Популярная актриса испытала тяжелые последствия уколов для быстрого похудения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.