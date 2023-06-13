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14:40, 13 июня 2023Экономика

Акции Apple рекордно подорожали

Стоимость акций Apple достигла рекордного уровня с января 2022 года

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Акции Apple 12 июня подорожали на 1,6 процента, достигнув отметки в 183,79 доллара, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Их стоимость оказалась рекордной с января 2022 года.

Годовой рост стоимости акций Apple составил более 46 процентов. В итоге капитализация компании достигла 2,89 триллиона долларов. Сейчас акции перешли к снижению — на момент написания новости их стоимость опустилась на 0,83 процента и составляет 182,27 доллара.

Бумаги компании дорожают после презентации гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, отмечает Bloomberg. Компания представила очки 5 июня.

Устройство напоминает лыжную маску и имеет датчики и камеры на корпусе. Оно помещает перед пользователями виртуальные объекты, позволяя работать в режиме смешанной реальности. Гаджет предлагает разные уровни погружения в виртуальную реальность. Например, в минимальном режиме очки отображают несколько виджетов, а в максимальном — только виртуальное пространство.

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    Мария Черкасова
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