Акции Apple рекордно подорожали

Стоимость акций Apple достигла рекордного уровня с января 2022 года

Акции Apple 12 июня подорожали на 1,6 процента, достигнув отметки в 183,79 доллара, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Их стоимость оказалась рекордной с января 2022 года.

Годовой рост стоимости акций Apple составил более 46 процентов. В итоге капитализация компании достигла 2,89 триллиона долларов. Сейчас акции перешли к снижению — на момент написания новости их стоимость опустилась на 0,83 процента и составляет 182,27 доллара.

Бумаги компании дорожают после презентации гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, отмечает Bloomberg. Компания представила очки 5 июня.

Устройство напоминает лыжную маску и имеет датчики и камеры на корпусе. Оно помещает перед пользователями виртуальные объекты, позволяя работать в режиме смешанной реальности. Гаджет предлагает разные уровни погружения в виртуальную реальность. Например, в минимальном режиме очки отображают несколько виджетов, а в максимальном — только виртуальное пространство.