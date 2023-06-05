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21:24, 5 июня 2023Наука и техника

Apple представила очки дополненной реальности

Apple представила шлем смешанной реальности Vision Pro на WWDC 2023

Фото: Apple

Американская компания Apple представила свой первый шлем смешанной реальности Vision Pro. Запись трансляции WWDC 2023 доступна на сайте корпорации.

Очки от Apple выглядят, как лыжная маска с камерами и датчиками на корпусе. Устройство позволяет работать в режиме смешанной реальности — добавляя перед пользователем виртуальные объекты. Apple называет Vision Pro будущим компьютеров.

Устройство может менять уровень «погружения» пользователя. Так, в минимальном режиме перед пользователем отображается лишь несколько виджетов и другая информация. В максимальном режиме отображается только виртуальное пространство.

На устройстве можно запускать приложения вроде iMessage, FaceTime или Safari. Также оно может работать в режиме дублирования экрана Mac и выполнять все те же действия, что и компьютер. Управлять очками Vision Pro можно с помощью голоса или жестов.

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    Андрей Ставицкий
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