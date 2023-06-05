Apple представила очки дополненной реальности

Apple представила шлем смешанной реальности Vision Pro на WWDC 2023

Американская компания Apple представила свой первый шлем смешанной реальности Vision Pro. Запись трансляции WWDC 2023 доступна на сайте корпорации.

Очки от Apple выглядят, как лыжная маска с камерами и датчиками на корпусе. Устройство позволяет работать в режиме смешанной реальности — добавляя перед пользователем виртуальные объекты. Apple называет Vision Pro будущим компьютеров.

Устройство может менять уровень «погружения» пользователя. Так, в минимальном режиме перед пользователем отображается лишь несколько виджетов и другая информация. В максимальном режиме отображается только виртуальное пространство.

На устройстве можно запускать приложения вроде iMessage, FaceTime или Safari. Также оно может работать в режиме дублирования экрана Mac и выполнять все те же действия, что и компьютер. Управлять очками Vision Pro можно с помощью голоса или жестов.