Во Владимире благоустроят «Исторический центр» на улице Герцена

Во Владимире отреставрируют «Исторический центр», расположенный на улице Герцена, дом 1. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на региональную инспекцию госохраны культурного наследия.

По информации издания, проектом предусмотрен демонтаж существующего деревянного дома, хозяйственных построек и ограждения участка. Среди прочего планируют благоустроить и озеленить территорию. Известно, что долгое время объект находился в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признавалось аварийным.

Собственником здания был разработан проект индивидуального жилого дома, документация об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия. Новый жилой дом и нежилое строение (мастерская) запроектированы на месте существующих строений по линиям застройки улиц Герцена и Осьмова.

В мае также сообщалось, что в Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней, который расположен в районе вокзала на улице Свердлова.