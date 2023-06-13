Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории

В настоящее время Россия находится на правильной стороне истории. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в ходе выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России, передает ТАСС.

По словам Антонова, Россия доказала, что является надежным партнером «для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов». «Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — выразил уверенность он. Посол добавил, что возвращение к принципу неделимости безопасности является единственным способом предотвращения конфликтов в будущем.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание США искать пути мирного решения конфликта. По его словам, Вашингтон следует неизменной задаче нанести России стратегическое поражение.