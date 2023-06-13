Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 13 июня 2023Мир

Посол заявил о нахождении России на правильной стороне истории

Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В настоящее время Россия находится на правильной стороне истории. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в ходе выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России, передает ТАСС.

По словам Антонова, Россия доказала, что является надежным партнером «для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов». «Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам», — выразил уверенность он. Посол добавил, что возвращение к принципу неделимости безопасности является единственным способом предотвращения конфликтов в будущем.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание США искать пути мирного решения конфликта. По его словам, Вашингтон следует неизменной задаче нанести России стратегическое поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    США уличили в тайном размещении ядерных бомб в Европе
    США заявили о шансе для переговоров после наступления Украины
    Российская армия взяла контроль над высотами Времевского выступа
    Посол заявил о нахождении России на правильной стороне истории
    В США потребовали проверить цены на поставляемое Киеву оружие
    Плюс-сайз-модель весом 146 килограммов снялась обнаженной
    США заявили о нежелании вступать в гонку вооружений
    Беспилотные грузовики начнут перевозки грузов между Москвой и Петербургом
    Эксперты рассказали о пользе микротренировок для здоровья
    Президент Сербии выразил опасения из-за эскалации конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.