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03:35, 10 июня 2023Мир

У США не увидели желания мирно урегулировать конфликт на Украине

Антонов: новая военная помощь Киеву говорит о нежелании США мирного урегулирования

Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание США искать пути мирного решения конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он указал, что Белый дом не сделал ничего, чтобы усадить Киев за стол переговоров, а лишь продолжает накачивать Украину вооружением. По словам главы дипмиссии, Вашингтон следует неизменной задаче нанести России стратегическое поражение.

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