Владельцы квартир описали арендатора мечты

«Яндекс Аренда»: владельцы квартир мечтают об арендаторах из медицинской сферы

Большая часть владельцев квартир, которые сдаются в аренду, не обращает внимание на профессию жильцов. Однако другие описали арендатора мечты. Об этом говорится в опросе платформы «Яндекс Аренда», сообщает РБК.

Профессия арендатора оказалась не важна для 33,6 процента опрошенных. При этом 21 процент владельцев мечтает, чтобы жильцы были врачами или другими медицинскими работниками. За специалистов из IT-сферы выступили 16 процентов собственников. 7,9 процента назвали предпочтительной для арендаторов профессию юриста.

Наличие вредных привычек у жильцов интересует 53,4 процента собственников. Второе место в списке требований заняло наличие или отсутствие домашних животных — за этот вариант высказались 53,3 процента владельцев. Топ-3 списка замкнула информация о возрасте, поле и национальности арендатора — подобные данные интересуют 37,8 процента опрошенных. 36,6 процента собственников заявили, что им необходимо знать, с кем арендатор будет жить в квартире.

Ранее стало известно, что за год в России резко подешевело съемное жилье — цены на аренду самых популярных однокомнатных квартир упали на 10-15 процентов. По данным федеральной компании «Этажи», арендные ставки однокомнатных квартир сильнее всего снизились в Санкт-Петербурге.