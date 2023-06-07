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09:24, 7 июня 2023Среда обитания

В России резко подешевела аренда квартир

«Известия»: цены на аренду квартир в России упали на 10-15 процентов

Фото: Unsplash

За год в России резко подешевело съемное жилье — цены на аренду самых популярных однокомнатных квартир упали на 10-15 процентов. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

По данным федеральной компании «Этажи», арендные ставки однокомнатных квартир сильнее всего снизились в Санкт-Петербурге (минус 14-15 процентов), Москве (минус 13 процентов), Красноярске (минус 9,1 процента) и в Самаре (минус 8,6 процента). Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова объясняет такую динамику снижением спроса и увеличением предложения съемного жилья.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавил, что сейчас из 18 крупнейших рынков недвижимости в России цены упали ниже прошлогодних уровней в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Одно из главных причин уменьшения арендных ставок директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова назвала выход на рынок квартир, которые покупали инвесторы во время пандемии коронавируса по сниженным ипотечным ставкам (6,5 процента годовых). «Во время пандемии люди выбирали наиболее бюджетные лоты — однушки, часто на старте продаж жилого комплекса. С момента ковида прошло несколько лет, дома достроились, собственники выставили квартиры для аренды», — пояснила эксперт.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова подчеркнула, что повлияли также активный рост предложения в крупных городах и тренд на параллельную с продажей сдачу квартир в аренду, когда владельцы заинтересованы очень быстро сдать свое жилье на период продажи, из-за чего предлагают квартирантам хорошие скидки.

«Также в числе причин — уменьшение интереса именно к однокомнатным квартирам. Сейчас среди арендаторов большое количество многодетных семей, которых интересуют трехкомнатные квартиры. Отмечается спрос этих арендаторов на предложения в домах рядом с рейтинговыми школами», — добавила Дымова.

Павлинова отметила, что сейчас на рынке арендного жилья наблюдается типичное для сезона затишье. По прогнозам специалистки, в июле-августе по мере роста спроса цены на съемные квартиры могут не только восстановиться, но и вырасти на 5-10 процентов.

Ранее сообщалось, что правила посуточной аренды квартир в России могут изменить. Полномочия по регулированию сферы краткосрочного найма жилых помещений собираются передать Минстрою с 1 марта 2025 года.

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    Нина Ташевская
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