Правила посуточной сдачи квартир в аренду задумали поменять

Минстрой подготовил законопроект о регулировании посуточной аренды квартир с 2025 года

Законопроект, предполагающий передачу российскому Минстрою полномочий по регулированию сферы краткосрочной аренды жилья с 1 марта 2025 года, опубликован на портале нормативных правовых актов. 23 марта Конституционный суд России отказался приравнять посуточную сдачу квартир к гостиничным услугам. В связи с этим решением министерство и разработало соответствующий документ.

В пояснительной записке к проекту, разработанному Минстроем РФ, отмечается необходимость учесть судебное решение, а также поддержать баланс интересов всех участников правоотношений в сфере аренды.

Задачу эту предлагается решить, дополнив часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса России нормой о том, что правила сдачи в краткосрочную аренду определяются уполномоченным правительством органом исполнительной власти. Согласно действующей норме, Минстрой определяет только правила пользования жилыми помещениями.

В принятом ранее решении российского Конституционного суда было предложено урегулировать особенности краткосрочного найма жилья в многоквартирных домах. КС тогда указал, что собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, и минимальный срок договора найма законом не установлен, а сама такая сдача жилья может существенно дополнять гостиничную деятельность, способствовать развитию туризма.