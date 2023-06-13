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18:59, 13 июня 2023Силовые структуры

Боец «Азова» предстанет перед судом за убийство раненого военнослужащего ДНР

В ДНР перед судом предстанет боец «Азова», убивший раненого российского военнослужащего

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Перед Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) предстанет боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Николай Кущ за убийство раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Об этом во вторник, 13 июня, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Кущ обвиняется в преступлении по пунктам «б», «в», «л» части 2 статьи 105 («Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды»), а также по статье 356 («Применение запрещенных методов ведения войны») УК РФ.

По версии следствия, в середине апреля 2022 года на подконтрольной Украине территории в Мариуполе Кущ выстрелил из автомата в военнослужащего ДНР, который не мог оказать ему сопротивление. После этого обвиняемый забрал у мужчины оружие, перевернул его на спину и выстрелил ему в голову. От полученных ранений россиянин скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в ДНР суд приговорил другого бойца «Азова» к 22 годам за убийство жителя Мариуполя.

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    Илона Палей
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