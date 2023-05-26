Бойца «Азова» осудили на 22 года за убийство мирного жителя

В ДНР суд приговорил бойца «Азова» к 22 годам за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаила Швеца за убийство мирного жителя. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Бойца признали виновным по пункту «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды») и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года в Мариуполе Швец во время наблюдения за городом с восьмого этажа жилого дома, где находилась позиция украинских военных под условным названием «Танос», заметил в 250 метрах безоружного мужчину с белыми повязками на рукавах. Боец посчитал, что повязки обозначали поддержку российской армии, и решил убить мариупольца.

Когда мужчина вместе с женщиной стали подходить к аптеке, Швец произвел в их сторону из автомата два выстрела. Те упали на землю, после чего военный трижды выстрелил в мужчину. От полученных ранений он скончался, женщина успела спрятаться за зданием.

С 10 по 17 апреля 2022 года Швец находился на территории завода «Азовсталь» и перед сдачей в плен сжег свой автомат.