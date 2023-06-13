Девушка попыталась найти деньги для бедного бойфренда и снялась в порноролике

Девушка из Индии решила финансово помочь бойфренду и случайно снялась в порноролике

В Индии девушка решила помочь бедному возлюбленному деньгами и случайно снялась в порноролике. Об этом сообщает The Times of India.

23-летняя девушка влюбилась в молодого человека, с которым познакомилась в соцсети. Однако почти с самого начала романа парень, который оказался студентом-инженером из города Ченнаи, штата Тамилнад, принялся настойчиво просить у возлюбленной деньги. Девушка тоже испытывала финансовые трудности, поэтому попыталась найти выход с помощью другого знакомого из интернета.

Мужчина заявил, что с деньгами поможет его друг, но девушке придется провести с ним ночь. Она согласилась, и они вместе отправились в отель, где в номере уже ждал упомянутый знакомый. Девушку принудили к сексу, а процесс без ее согласия и ведома был снят на видео. После произошедшего индианке заплатили 2000 рупий (около двух тысяч рублей). Мужчины при этом отправили видео из отеля бойфренду девушки.

Несмотря на унижение, через которое прошла возлюбленная ради него, студент начал шантажировать ее. Он обещал слить запись в сеть, если девушка «не исправится». Кроме того, он поделился роликом с четырьмя приятелями. После этого индианка обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело против всех троих: бойфренда девушки, ее знакомого из интернета и мужчины, который принудил ее к сексу в отеле. Двоих удалось задержать, а бойфренд сбежал, и в настоящее время находится в розыске.

Полицейские забрали у мужчин мобильные телефоны и отправили их на криминологическую экспертизу. Обвиняемым грозят тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду из-за угрозы распространить их интимные видео. Полиция задержала индонезийку.