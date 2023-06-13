Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 13 июня 2023Из жизни

Девушка попыталась найти деньги для бедного бойфренда и снялась в порноролике

Девушка из Индии решила финансово помочь бойфренду и случайно снялась в порноролике

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Индии девушка решила помочь бедному возлюбленному деньгами и случайно снялась в порноролике. Об этом сообщает The Times of India.

23-летняя девушка влюбилась в молодого человека, с которым познакомилась в соцсети. Однако почти с самого начала романа парень, который оказался студентом-инженером из города Ченнаи, штата Тамилнад, принялся настойчиво просить у возлюбленной деньги. Девушка тоже испытывала финансовые трудности, поэтому попыталась найти выход с помощью другого знакомого из интернета.

Мужчина заявил, что с деньгами поможет его друг, но девушке придется провести с ним ночь. Она согласилась, и они вместе отправились в отель, где в номере уже ждал упомянутый знакомый. Девушку принудили к сексу, а процесс без ее согласия и ведома был снят на видео. После произошедшего индианке заплатили 2000 рупий (около двух тысяч рублей). Мужчины при этом отправили видео из отеля бойфренду девушки.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Несмотря на унижение, через которое прошла возлюбленная ради него, студент начал шантажировать ее. Он обещал слить запись в сеть, если девушка «не исправится». Кроме того, он поделился роликом с четырьмя приятелями. После этого индианка обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело против всех троих: бойфренда девушки, ее знакомого из интернета и мужчины, который принудил ее к сексу в отеле. Двоих удалось задержать, а бойфренд сбежал, и в настоящее время находится в розыске.

Полицейские забрали у мужчин мобильные телефоны и отправили их на криминологическую экспертизу. Обвиняемым грозят тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду из-за угрозы распространить их интимные видео. Полиция задержала индонезийку.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет
    В России создадут собственный дальнемагистральный самолет
    Уничтожение российскими военными БМП Bradley показали на видео
    В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы
    Украинские войска обстреляли Донецк
    Российские военные отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении
    В 11 регионах России пообещали мощное вторжение холода
    Названы самые пожароопасные российские регионы
    Россиянам пообещали больше отечественных игрушек в магазинах
    Пользователи сети вспомнили отбившие у них желание во время секса события
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.