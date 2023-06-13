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10:07, 13 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Басаева

ФСБ задержала члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ведомства.

Подозреваемый — Рустам Ярбулдыев 1977 года рождения, является жителем Ставропольского края. Спецслужбы задержали его в аэропорту Минеральных Вод.

В настоящее время он доставлен к следователю. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Участники банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года вторглись в Ботлихский район Дагестана с целью захвата власти.

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    Любовь Ширижик
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