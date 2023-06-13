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10:40, 13 июня 2023Силовые структуры

Задержанный ФСБ за нападение на Дагестан попал на видео

ФСБ показала видео с участником нападения на Дагестан в 1999 году из банды Басаева
Начало событий в новости ФСБ задержала участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Басаева

ФСБ показала видео с задержанным членом банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны сотрудники спецназа ФСБ, которые спускают мужчину с трапа самолета. Его увозят на служебном автомобиле в суд.

13 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева 1977 года рождения в аэропорту Минеральных Вод. По данным спецслужб, в августе 1999 года он участвовал в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в нападении на Ботлихский район Дагестана с целью захвата власти.

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    Любовь Ширижик
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