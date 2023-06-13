Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:47, 13 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга

Блогерша Кэти Уильямс: погладить постельное белье поможет кондиционер для белья

Кадр: @lifeofkatiewilliams / TikTok

Блогерша Кэти Уильямс с никнеймом @lifeofkatiewilliams раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, справиться с подобной проблемой поможет разведенный в воде кондиционер для белья. Указанный состав необходимо налить в емкость с распылителем и побрызгать им мятую ткань. Впоследствии материал понадобится расправить руками, что инфлюэнсерша продемонстрировала на размещенных кадрах. Автор ролика показала, что после проделанной работы складки на постельных принадлежностях исчезли. При этом она добавила, что данному методу ее научила бабушка.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Почему я этого не знала? Спасибо!», «Вау», «Замечательный лайфхак», — отметили пользователи сети.

В мае врач-терапевт развеяла миф о необходимости гладить постельное белье после стирки. По словам медика, прибегать всегда к данному действию следует людям, которые страдают аллергией и атопическим дерматитом.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ
    Назван способ противодействия снарядам с обедненным ураном
    Найден новый способ лечения рака
    Подполковник объяснил приказ Шойгу о порядке деятельности добровольцев
    Лукашенко назвал слухи о своей болезни неимоверной тупостью
    Педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в московском парке
    Тысячи пользователей популярного во всем мире сайта объявили забастовку
    Россиянам рассказали о влиянии кваса на нервную систему
    Блогерша раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга
    Российское подсолнечное масло рекордно подешевело
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.