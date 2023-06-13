Блогерша раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга

Блогерша Кэти Уильямс: погладить постельное белье поможет кондиционер для белья

Блогерша Кэти Уильямс с никнеймом @lifeofkatiewilliams раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, справиться с подобной проблемой поможет разведенный в воде кондиционер для белья. Указанный состав необходимо налить в емкость с распылителем и побрызгать им мятую ткань. Впоследствии материал понадобится расправить руками, что инфлюэнсерша продемонстрировала на размещенных кадрах. Автор ролика показала, что после проделанной работы складки на постельных принадлежностях исчезли. При этом она добавила, что данному методу ее научила бабушка.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Почему я этого не знала? Спасибо!», «Вау», «Замечательный лайфхак», — отметили пользователи сети.

В мае врач-терапевт развеяла миф о необходимости гладить постельное белье после стирки. По словам медика, прибегать всегда к данному действию следует людям, которые страдают аллергией и атопическим дерматитом.