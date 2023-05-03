Врач развеяла миф о необходимости гладить постельное белье после стирки

Терапевт Лапа: людям с аллергией нужно всегда гладить постельное белье после стирки

Российский врач-терапевт Людмила Лапа развеяла миф о необходимости гладить постельное белье после стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам медика, прибегать всегда к данному действию должны люди, которые страдают аллергией и атопическим дерматитом. При этом специалист заявила, что им нужно менять наволочки практически каждый день. «Их нужно обязательно проглаживать, потому что там могут жить домашние клещи и прочая живность. А высокая температура хорошо избавляет от этого», — посоветовала Лапа.

Кроме того, собеседница издания отметила, что постельное белье должно быть хлопчатобумажным, поскольку подобный материл хорошо впитывает пот. В то же время она обратила внимание на использование в стирке порошков и гелей с химическими компонентами в составе. Лапа порекомендовала после сушки встряхнуть белье, чтобы избавиться от их остатков, а после этого прогладить утюгом.

В марте эксперты по сну из компании MattressNextDay раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить постельное белье чистым надолго. В первую очередь специалисты призвали не заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, данный ритуал провоцирует появление пылевых клещей.