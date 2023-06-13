США продлили санкции против властей Белоруссии

Президент США Байден на год продлил санкции против представителей властей Белоруссии

Президент США Джо Байден на год продлил действие американских санкций против представителей властей Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Американский лидер подписал документ в понедельник, 12 июня, и направил уведомление Конгрессу США.

В постановлении говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В этой связи Байден продлил действие санкционного режима на один год.

8 июня британские власти объявили о новом пакете санкций, введенном против Белоруссии как российского союзника. Они включают запрет на экспорт в страну банкнот и машин, а также «товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия». Помимо этого, теперь из Белоруссии в Великобританию запрещено ввозить золото, цемент, дерево и каучук.