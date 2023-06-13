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07:13, 13 июня 2023Мир

США продлили санкции против властей Белоруссии

Президент США Байден на год продлил санкции против представителей властей Белоруссии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден на год продлил действие американских санкций против представителей властей Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Американский лидер подписал документ в понедельник, 12 июня, и направил уведомление Конгрессу США.

В постановлении говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В этой связи Байден продлил действие санкционного режима на один год.

8 июня британские власти объявили о новом пакете санкций, введенном против Белоруссии как российского союзника. Они включают запрет на экспорт в страну банкнот и машин, а также «товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия». Помимо этого, теперь из Белоруссии в Великобританию запрещено ввозить золото, цемент, дерево и каучук.

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    Марина Совина
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