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17:01, 8 июня 2023Экономика

Белоруссия попала под новые санкции Великобритании

Великобритания запретила экспорт в Белоруссию купюр, машин и товаров двойного назначения

Фото: Frank Augstein / AP

Британские власти объявили о новом пакете санкций, введенном против Белоруссии как российского союзника, сообщается на сайте правительства королевства. Они включают запрет на экспорт в страну банкнот и машин, а также «товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия».

Помимо этого, теперь из Белоруссии в Великобританию запрещено ввозить золото, цемент, дерево и каучук. Также озвучено намерение предотвратить «распространение пропаганды в Великобритании» белорусскими медиа-компаниями, а также пресекать действия тех, кто обходит санкции.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на [белорусского президента Александра] Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», — сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В британском правительстве напомнили, что санкции в связи с защитой прав человека введены в отношении более 100 граждан и организаций, являющихся важным источником доходов белорусского режима.

В 2022 году Великобритания ввела запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также на поставки в страну продуктов нефтепереработки и предметов роскоши. Белоруссии ограничили и доступ к британскому сектору финансовых услуг — многим компаниям запрещено выпускать там долговые обязательства и ценные бумаги. Годом ранее Лондон заморозил активы предприятия «Беларуськалий» и ввел ограничения против восьмерых граждан страны, объяснив это нарушением в Белоруссии прав человека.

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    Дмитрий Воронин
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