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08:36, 13 июня 2023Россия

Беспилотники ВСУ сбросили боеприпасы на приграничные села в Брянской области

Shot: беспилотники ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 12 июня дроны атаковали населенные пункты в Климовском районе. Два неустановленных боеприпаса были сброшены на поселок Луговой, еще один упал в поселке Забрама. Все боеприпасы взорвались при падении.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

7 июня сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал трансформаторный завод в поселке Суземка Брянской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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