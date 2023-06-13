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09:49, 13 июня 2023Путешествия

Россияне массово покинули самый популярный курорт Таиланда

Pattaya Mail: число российских туристов на курортах Паттайи сократилось на 80 процентов

Фото: Robert Eklund / Unsplash

Российские туристы начали массово покидать тайский курортный город Паттайя, который считается самым популярным направлением для отдыха у отечественных путешественников. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Число российских туристов в Паттайе сократилось на 80 процентов. В материале указано, что причиной этому может быть то, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые рейсы из крупных российских городов, включая Москву, Владивосток и Екатеринбург.

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Согласно данным издания, в феврале и марте в Паттайю прибыло около шести тысяч россиян, большинство из которых прилетали именно в Утапао. «Хоть сейчас и есть рейсы из Москвы в Бангкок один раз в день, большинство россиян, прибывающих в Паттайю, сейчас совершают транзит через Дубай», — сообщают авторы материла.

В январе власти Таиланда зафиксировали рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. В связи с этим туристическая полиция начала патрулировать опасные места, такие как Уокинг-стрит, Южная Паттайя и Бич-роуд, каждый день с девяти вечера до трех утра, чтобы предотвратить преступления против путешественников.

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    Марк Успенский
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