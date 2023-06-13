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17:02, 13 июня 2023Из жизни

Доброго кота взяли на службу в аэропорт

New York Post: кот начал работать в команде психотерапевтических животных в аэропорту

Фото: @flysfo

Отличающийся добрым нравом черно-белый кот начал работать в команде психотерапевтических животных в аэропорту американского города Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

14-летний кот по кличке Дюк Эллингтон Моррис когда-то был бездомным. В 2010 году его нашли голодным среди других бездомных кошек на улицах города и привезли в приют. Там на него обратила внимание пятилетняя девочка и уговорила родителей взять кота к себе.

Питомца назвали в честь знаменитого джазового музыканта Дюка Эллингтона. Владельцы кота были приятно удивлены его спокойным и добрым нравом. Они провели сертификацию Дюка как психотерапевтического питомца. В таком качестве кот десять лет посещал пациентов в больницах по всему городу, а недавно его взяли на службу в аэропорт.

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Теперь он будет помогать авиапассажирам справляться со стрессом, связанным с путешествиями. Кроме Дюка, в команду входят несколько собак, кролик по кличке Алекс Великий и свинья по кличке ЛиЛу. Животные-терапевты ходят по терминалам аэропорта в жилетках с надписью «Погладь меня», чтобы успокаивать беспокоящихся путешественников. Программа была запущена в 2013 году и возобновилась в 2021 году после 20-месячного перерыва из-за пандемии COVID.

Ранее сообщалось, что американские ученые подтвердили, что коты не любят напрягаться даже для получения еды. Если животным предоставить выбор между доступной пищей и выполнением задания за вкусную награду, то они предпочтут первый вариант.

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    Алиса Дмитриева
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