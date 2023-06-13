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01:17, 13 июня 2023Мир

США заявили о шансе для переговоров после наступления Украины

France24: Блинкен заявил о шансе для переговоров Москвы и Киева после наступления Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. О таком шансе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни, сообщает France24.

По словам главы американской дипломатии, это «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться на переговорах». Блинкен подчеркнул, что в этом смысле действия ВСУ способны «приблизить мир, а не отдалить его», а США уверены в успешности действий украинских войск.

По данным газеты The New York Times (NYT), официальные лица США выражают оптимизм относительно перспектив контрнаступления Украины, хотя признают, что оценки давать еще рано. Первые атаки, организованные украинской армией, необходимы для того, чтобы нащупать слабые места в обороне армии России, пишет издание. Помимо этого, как предполагают авторы, это должно заставить Россию раскрыть свои стратегии до того, как основная часть сил Украины будет введена в бой.

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    Марина Совина
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