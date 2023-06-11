В США оценили перспективы контрнаступления Украины

NYT: в США считают, что окончательные выводы по контрнаступлению ВСУ делать пока рано

Официальные лица США выражают оптимизм относительно перспектив контрнаступления Украины, хотя признают, что оценки давать еще рано. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«Американские официальные лица, которые в последние дни заявили, что контрнаступление, похоже, началось, сказали, что еще слишком рано делать оценки, хотя в целом они положительно оценивают перспективы контрнаступления Украины», — говорится в материале. В нем также отмечается, что сегодня Украина пытается показать, что она может атаковать где угодно.

«Многостороннее наступление, сосредоточенное вдоль фронта на юге и востоке, является испытанием нового арсенала западных танков и бронемашин Украины, а также десятков тысяч недавно мобилизованных солдат, которые в течение нескольких месяцев тренировались в Европе, готовясь к боевым действиям. Киеву, который, как и ожидалось на ранних стадиях, несет потери, необходимо продемонстрировать значительный прогресс в своем контрнаступлении, чтобы сохранить приток денег и оружия с Запада», — сказано в тексте статьи.

По данным NYT, первые атаки, организованные украинской армией, необходимы для того, чтобы нащупать слабые места в обороне армии России. Помимо этого, как предполагают авторы, это должно заставить Россию раскрыть свои стратегии до того, как основная часть сил Украины будет введена в бой.

«Ожидается, что после начала контрнаступления Украины оно станет одной из крупнейших военных операций в Европе со времен Второй мировой войны», — подчеркнули журналисты издания.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что в случае провала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению Запад не откажется от военной поддержки Украины, однако, вероятно, подтолкнет ее к тому, чтобы как можно дольше затягивать конфликт. Запад предпримет попытку сохранить сложившийся статус-кво.