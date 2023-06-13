Информацию об аресте замка Пугачевой и Галкина опровергли

Адвокат Матвеев опроверг данные об аресте подмосковного особняка Пугачевой и Галкина

Особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в подмосковной деревне Грязь больше не находится под арестом. Распространившуюся ранее информацию об обременении на замке в разговоре с KP.RU опроверг адвокат Тимур Матвеев.

В сети распространилась информация о том, что в 2018 году Галкин неоднократно представал перед судом из-за неуплаченных налогов. В итоге недвижимость попала под арест, который подразумевает запрет на проведение каких-либо действий по распоряжению объектом. Таким образом, дом было запрещено продать или переписать на другого владельца.

Однако вскоре стало известно, что дело, связанное с задолженностью юмориста, закрыли в конце апреля 2023 года из-за невозможности установить местонахождение должника. «Если производство закрыто, то все ограничения с должника снимаются. Таким образом, даже если замок в деревне Грязь и был арестован, то сейчас он уже "чист" — ареста нет», — заявил адвокат.

Ранее источник «МК» сообщил, что Пугачева отказалась продавать семейный особняк в деревне Грязь из-за того, что суд решил отказать ее супругу в снятии статуса иноагента.