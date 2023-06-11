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15:52, 11 июня 2023Среда обитания

Замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом

Mash: подмосковный особняк Пугачевой и Галкина оказался под арестом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, в 2018 году Галкин неоднократно представал перед судом из-за неуплаченных налогов, в результате чего недвижимость попала под арест, подразумевающий запрет на проведение каких-либо действий по распоряжению объектом. Таким образом, дом невозможно продать или переписать на кого-либо.

Известно, что по документам владельцем замка почти в три тысячи квадратных метров является Галкин. Уточняется, что юморист рассчитывает получить за особняк миллиард рублей. Риелторы, в свою очередь, оценили объект недвижимости в 500 миллионов рублей.

Ранее источник «МК» сообщил, что Пугачева отказалась продавать семейный особняк в деревне Грязь из-за того, что суд решил отказать ее супругу в снятии статуса иноагента. Соседи певицы и юмориста рассказали, что на участке их замка, предположительно, идет ремонт.

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    Варвара Родикова
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