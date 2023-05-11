Соседи Пугачевой и Галкина рассказали о возможном ремонте замка в Грязи

Соседи Пугачевой и Галкина рассказали, что на территории замка в Грязи «стучат рабочие»

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказали, что на участке их замка в деревне Грязь в Подмосковье, предположительно, идет ремонт. Об этом сообщает KP.RU.

По словам местных жителей, время от времени на территории, принадлежащей звездам, «стучат рабочие». «Может, ремонтируют что-то. И садовник приходит: газон ухоженный», — отметили местные жители.

По подсчетам эксперта в области элитной недвижимости, владельца компании «Экоофис» Андрея Ковалева, обслуживание замка в Одинцовском районе Московской области с учетом всех налогов, расходов на коммуналку, охрану и содержание персонала, ухаживающего за домом, в данный момент обходится приблизительно в миллион рублей в месяц.

Кроме того, соседи знаменитостей подчеркнули, что их личные вещи из замка никто не вывозил. «У нас приятель на соседнем участке живет, он бы видел», — поделился информацией один из собеседников. В числе ценных вещей хозяев — собранная Галкиным коллекция антиквариата. Так, в замке есть несколько редких картин и копия доспехов Генриха Второго, сделанная в XIX веке и расположенная в прихожей.

Что касается охранников, то, по словам соседей, некоторое время после отъезда звезд из России они следили за домом, однако затем ушли и уже на протяжении длительного периода их нет на месте. Близкие звезд утверждают, что в данный момент за замком дистанционно присматривают водитель Пугачевой, который работает у нее более 30 лет, а также ее помощница и директор Елена Чупракова.

Местные жители также рассказали изданию об образе жизни Пугачевой, Галкина и их детей в то время, когда те проживали в деревне Грязь. Самые младшие члены семьи, Лиза и Гарри, каждый день гуляли на расположенной неподалеку от замка детской площадке вместе с нянями. При этом их родителей, по словам соседей, здесь обычно не видели.

Кроме того, Пугачеву замечали в единственном магазине в деревне. «В последний раз мы видели тут Пугачеву года четыре назад. Закупалась самым простым: колбаса, хлеб, огурчики. Приветливая, доброжелательная. А Галкина мы тут и не видели никогда», — рассказала продавщица. При этом, по ее словам, юморист иногда общался с жителями соседних «бараков» и по праздникам передавал им конфеты и шампанское.

Ранее соседи Пугачевой и Галкина рассказывали, что юморист любил кататься на велосипеде, иногда гулял по окрестностям и ходил на местный пруд. Кроме того, знаменитости знали всех соседей и поздравляли их с Новым годом — в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы.

Кстати, устрашающие фигуры, которыми Максим украсил замок, вовсе не для красоты. Гаргульи и драконы закрывают недочеты строителей.