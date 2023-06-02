Стало известно об отказе Пугачевой продавать свой замок в России

МК: Пугачева не станет продавать свой замок в Подмосковье из-за решения суда по Галкину

Российская певица Алла Пугачева не станет продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь из-за решения суда отказать ее супругу — юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) — в снятии статуса иноагента. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК) со ссылкой на источник.

Он рассказал, что особняк «заточен под вкусы и желания» супругов и дорог им «на чисто эмоциональном уровне». «Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем», — подчеркнул он.

Инсайдер уточнил, что Пугачева надеялась на снятие судом с Галкина статуса иностранного агента. При этом она была готова к отказу.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск внесенного Минюстом России в реестр иноагентов Галкина, потребовавшего снять с него этот статус.