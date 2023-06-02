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11:36, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Суд отказался снять с Галкина статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Галкина с требованием снять с него статус иноагента

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск внесенного Минюстом России в реестр иноагентов юмориста и телеведущего Максима Галкина, потребовавшего снять с него этот статус. Об этом в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«Суд отказал Галкину в удовлетворении его административного заявления», — говорится в сообщении.

О том, что Галкин подал в суд иск к Минюсту из-за статуса иноагента, сообщалось 15 мая. Перед этим юморист заявил, что не считает себя иноагентом. Шоумен счел, что была развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. В ведомстве объяснили такое решение тем, что юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Максим Галкин — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, актер и телеведущий. Является супругом народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой.

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    Евгения Наумова
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