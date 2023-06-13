В Карелии депутат пожаловалась на незакрывающийся уличный туалет напротив детского сада

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова пожаловалась на незакрывающийся туалет на улице возле старого дома, расположенного напротив детского сада в центре города Кондопога. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «ЧТД».

Кроме того, по ее словам, рядом с дошкольным учреждением находится свалка мусора с крысами. Депутат обнаружила эти объекты при визите в Кондопогу после обращения граждан и написала об этом пост в сообществе «Отражение. Карелия» во «ВКонтакте».

«Этот туалет с выгребной ямой своими распахнутыми дверями смотрит на окна и территорию детского сада. Что увидят дети и взрослые, если персона в неадекватном состоянии, справляя нужду, двери не прикроет, объяснять нет необходимости. Не говорю уж про соседствующую с детским учреждением антисанитарию», — высказалась по поводу сложившейся ситуации Слабунова.

Через несколько дней после публикации поста депутат получила ответ от администрации Кондопожского района, отчитавшейся об установке щеколды на двери туалета. При этом ее представитель прикрепил к комментарию фотографию, на которой можно увидеть, что щеколду установили не внутри, а снаружи постройки.

Что касается двухэтажного деревянного барака, возле которого расположен проблемный туалет, то он был возведен в 1938 году. По словам Слабуновой, дома нет в программе расселения, и его жильцы уже не надеются на него. «В доме печное отопление, нет воды и канализации, до колонки с водой с полкилометра, да еще и с переходом через дорогу. Все это находится не на окраине мироздания, а в центре Кондопоги. Кстати, на доме две таблички с разными адресами. В программе расселения дома нет — видимо, еще хорош», — отметила депутат. Она добавила, что прокуратура уже занимается расследованием ситуации.

В мае в поселке Дзержинского в Лужском районе Ленинградской области установили биотуалеты посреди поля. В администрации российского поселка объяснили, что биотуалеты настоящие и были установлены для удобства участников проводимого в поле спортивного мероприятия.