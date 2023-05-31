Жители российского поселка удивились туалету в неожиданном месте

В поселке Дзержинского появились биотуалеты посреди поля

В поселке Дзержинского в Лужском районе Ленинградской области установили биотуалеты в необычном месте. Местные жители удивились появлению кабинок посреди поля, передает издание «Подъем».

Заметившие туалеты предположили, что постройка — это современные арт-объекты. В администрации российского поселка объяснили, что биотуалеты настоящие и были установлены для удобства участников проводимого в поле спортивного мероприятия.

«Биотуалеты были установлены в Желнино 28 мая на время проведения межмуниципальных соревнований города Дзержинска по легкоатлетическому кроссу "Большой приз Оки". После завершения мероприятия площадку централизованно освобождали от реквизита», — рассказали власти населенного пункта. Подчеркивается, что туалеты увезли вместе с остальными атрибутами события.

В марте рабочие из Омска разобрали одну из стен пятиэтажного общежития, чтобы избежать разрушения здания. Жильцов не стали переселять и попросили их ходить в туалет на общей кухне. В администрации города заявили, что альтернативные варианты для размещения санузлов и душевых отсутствуют.