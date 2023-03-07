Россиян из общежития с разобранной стеной попросили ходить в туалет на кухне

В Омске разобрали одну из стен общежития и предложили жильцам перенести туалет на кухню

В Омске рабочие разобрали одну из стен пятиэтажного общежития, чтобы избежать разрушения здания. Жильцов никуда не переселили и попросили ходить в туалет на общей кухне, сообщает издание «СуперОмск».

Основанием для разрушения стены стало появление трещины на одном из фасадов дома. Опасавшиеся обвала сотрудники коммунальных служб решили не откладывать ремонт и приступили к нему в середине зимы. По словам одной из жительниц здания, после начала работ туалет перенесли в помещение кухни. В администрации города заявили, что других вариантов для размещения санузлов и душевых нет.

«На улице ставить туалет тоже как бы не вариант, потому что к ремонту приступили еще в морозы. В нашем доме очень много детей. И как маленький ребенок с пятого этажа пойдет на улицу в туалет?» — поделилась пострадавшая. По словам женщины, сейчас полностью разобран южный фасад общежития. Когда эту стену восстановят, аналогичные работы проведут с северным фасадом.

Ранее стену многоэтажного дома во время морозов снесли в Челябинске. Речь идет об общежитии на улице Мира, в котором разобрали торцевую стену. В каких-то местах осталась только пароизоляция — тонкая мембрана, как в теплице. При этом дом от коммуникаций отключать не стали, а жильцам не предложили альтернативных вариантов на время ремонта.

