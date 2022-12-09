Россиянам снесли стену многоэтажного дома в мороз

В Челябинске в мороз снесли стену аварийного многоэтажного дома, где живут сотни людей

В Челябинске снесли стену аварийного многоэтажного дома, в котором проживают сотни людей. Россияне теперь вынуждены справляться с морозом в квартирах, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об общежитии на улице Мира, в котором разобрали торцевую стену. В каких-то местах осталась только пароизоляция — тонкая мембрана, как в теплице. При этом дом от коммуникаций отключать не стали, а жильцам не предложили альтернативные варианты на время ремонта. По словам пострадавших, температура воздуха в помещении держится на уровне минус десяти градусов Цельсия.

Челябинцы также пожаловались на наличие щелей в потолке и стенах, через которые можно следить за жизнью соседей. Кроме того, после неправильной перепланировки ради дополнительных жилых метров в здании начали скапливаться плесень, грибок и конденсат. «Душ перенесли на этажи в не предназначенные для этого помещения. Без изоляции и использовались. Поэтому начали вываливаться стены», — пояснила одна из живущих в доме женщин.

В августе 2021 года управляющая компания отказалась от обслуживания проблемного дома, и люди обратились к общественникам. После визита на объект независимой комиссии начались работы по ремонту здания, и стену решили разобрать, не дожидаясь теплого времени года.

Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета России. «Проводится проверка по праву соблюдения прав жильцов общежития по адресу: улица Мира, 102 со стороны лиц, органов местного самоуправления. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, а также дана оценка деятельности должностных лиц», — заявили в ведомстве.

Для дома уже назначили временную управляющую компанию, но точные сроки завершения ремонта пока никто назвать не может. Специалисты планируют закончить работы к Новому году, а после снести второй торец, пока он не развалился сам.

Ранее половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз из-за коммунальной аварии. Инцидент произошел в Петровске-Забайкальском — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария в двух котельных.