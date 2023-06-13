Актриса Рудова уличила жену Бибера в копировании своего откровенного фото

Актриса Наталья Рудова уличила модель Хейли Бибер в копировании своего фото в ванне

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова уличила жену певца Джастина Бибера, американскую модель Хейли Бибер в копировании своего откровенного фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Рудова показала коллаж из двух снимков. Так, на одном из них, сделанном в 2018 году, предстала она, лежа в ванне в воде молочного цвета в белой полупрозрачной одежде. На другом — в ванне позировала манекенщица в воде того же оттенка, а также в подобных наряде и позе. Известно, что супруга музыканта снялась в данном образе в 2023 году для собственного косметического бренда Rhode.

«Я как бы ни на что не намекаю, но...» — подписала пост Рудова.

В октябре 2021 года российская певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, уличила в копировании своего наряда американскую поп-исполнительницу Леди Гагу. Девушка обратила внимание на публикацию Гаги в соцсетях, на которой она позирует на борту частного самолета в белом облегающем платье в мелкий горох и с боа из стодолларовых купюр.