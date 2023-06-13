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01:00, 13 июня 2023Ценности

Плюс-сайз-модель весом 146 килограммов снялась обнаженной

146-килограммовая модель Оливия Мессина снялась обнаженной и показала складки на теле

Фото: @oliviasworld95

Плюс-сайз-модель Оливия Мессина из Торонто, Канада, снялась обнаженной и показала складки на теле. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах девушка позировала без одежды, демонстрируя особенности фигуры с разных ракурсов. При этом она прикрыла голую грудь рукой и длинными волнистыми волосами каштанового оттенка и не стала наносить косметику на лицо. Известно, что в настоящее время активистка бодипозитива весит 146 килограммов и носит одежду размера 22 (соответствует маркировке 5XL в международной системе).

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях, сделав ей комплименты. «Абсолютная красавица. Никому не позволяй говорить тебе обратное», «Мне нравится. Естественная красота», «Идеальная», «Восхитительная», «Прекрасная сексуальная модель», «Как всегда, отлично выглядишь», — восхитились пользователи сети.

В июле 2022 года Оливия Мессина заявила, что похудение грозит ей потерей популярности. Мессина считает, что большой размер является частью ее личного бренда. Тем не менее она нередко подвергается нападкам в сети.

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    Алина Гостева
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