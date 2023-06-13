Россиянам рассказали о действиях при покупке новой квартиры с дефектами

Аудиторы напомнили о гарантии на многоквартирный дом после его сдачи

В случае покупки квартиры на первичном рынке с дефектами необходимо помнить, что даже после сдачи нового дома на него распространяется гарантия. Советы о том, какие действия необходимо предпринять в таком случае, россиянам дали представители пресс-службы Контрольно-счетной палаты Челябинской области, передает Ura.Ru.

Специалисты отметили, что в зону ответственности застройщика входит гарантия на инженерное оборудование и на конструктивные элементы здания (например, стены, перегородки и перекрытия, фундамент, крыша, лестницы, двери, окна, кровля). Они добавили, что при поломке инженерного оборудования — сбоях в работе батарей, лопнувших трубах, перепадах напряжения в сети, неисправности лифта — действует гарантия сроком три года. Что касается проблем с конструктивными элементами здания — наличием грибка и плесени, трещин фасадов и стен, нарушения геометрии пространства квартиры, дефектов стеклопакетов, — то здесь гарантийный срок составляет пять лет.

По словам аудиторов, в случае, если жилье не отвечает необходимым нормам и правилам, необходимо написать претензию в двух экземплярах, один из которых следует передать застройщику с приложением фотоматериалов и описания дефекта, а второй оставить у себя с отметкой ответчика о приеме претензии. При отказе застройщика от ремонта, добавили эксперты, стоит обращаться в суд, направив документы по юридическому адресу застройщика.

В апреле адвокат Оксана Грикевич рассказала, что у застройщика есть 60 календарных дней для устранения недостатков. Она также сообщила, что если по истечении этого времени они устранены не будут, то дольщик имеет право на возмещение своих расходов.

