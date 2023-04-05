Россиянам рассказали о способе взыскать с застройщика деньги за ошибки в ремонте

Адвокат Грикевич напомнил о возможности взыскать с застройщика деньги за недоделки

У застройщика есть 60 календарных дней для устранения недостатков. Если по истечении этого времени они устранены не будут, то дольщик имеет право на возмещение своих расходов, напомнила адвокат Оксана Грикевич. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила необходимые шаги для взыскания с застройщика денег за ошибки в ремонте.

Акт осмотра

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что перед приемкой недвижимости необходимо внимательно прочитать договор и проектную документацию.

Желательно вызвать строительного эксперта, чтобы он зафиксировал все недостатки Оксана Грикевич адвокат

«Да, конечно, вы и сами можете проверить отделку, стены, полы, окна, вентиляцию, электрику, канализацию, водоснабжение и входную дверь. Но специалист точно найдет больше недостатков, и стоимость их устранения будет выше, чем цена экспертизы. А все выявленные недостатки нужно вписать в акт осмотра», — рассказала Грикевич.

Не подписывать акт можно только при выявлении существенных недостатков, которые делают квартиру непригодной для проживания, отметила адвокат. В остальных случаях необходимо подписать акт и вписать туда все выявленные недостатки, добавила она.

«Срок устранения дефектов — 60 календарных дней. По истечении этого срока вы повторно являетесь на приемку квартиры и проверяете, все ли ранее выявленные недостатки устранены», — сообщила специалист.

Также собеседница «Ленты.ру» обратила внимание на то, что при подписании акта необходимо проверить полномочия лица, подписывающего акт от застройщика. «Нужно заранее запросить на него доверенность, в которой указано, что сотрудник имеет право подписывать такие акты от имени застройщика», — сказала она.

Возмещение расходов

Если по истечении 60 дней недостатки не устранены или устранены так плохо, что лучше бы застройщик этого не делал, вы имеете право требовать: соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков Оксана Грикевич адвокат

«Вы также можете отказаться от договора ДДУ и потребовать возврата денежных средств, но дольщики на это идут редко. Согласно постановлению правительства № 442 от 23.03.2022 года, дольщик вправе предъявить денежное требование к застройщику только в том случае, если застройщик не устранит выявленные дефекты в течение 60 дней с даты подписания акта», — заявила Грикевич.

Если прошло 60 дней, а недостатки не устранены, то дольщик составляет и направляет застройщику претензию с требованием о снижении цены квартиры на стоимость устранения недостатков или о выплате компенсации за устранение недостатков, объяснила адвокат.

«Размер стоимости устранения недостатков рассчитывает эксперт. Обратите внимание, что у эксперта выявление недостатков и расчет их стоимости — это разные услуги, и расчет нужно оплатить дополнительно. Расчет вам понадобится для обращения в суд. Если требование дольщика добровольно застройщиком не исполнено, дольщик имеет право обратиться с соответствующим иском в суд», — добавила она.

Дольщик является потребителем, а значит, может применять нормы закона о защите прав потребителей Оксана Грикевич адвокат

Моральный вред

«Кроме требования о компенсации недостатков, дольщик вправе потребовать неустойку за неустранение недостатков в срок, штраф за неисполнение требования потребителя добровольно и компенсацию морального вреда», — отметила собеседница «Ленты.ру»,

При этом Грикевич рассказала, что морального вреда много не присудят. Зато стоимость устранения недостатков возможно умножить на три.

«Например, эксперт насчитал стоимость устранения недостатков в размере 100 тысяч рублей. На эту сумму начисляется неустойка в размере одного процента от суммы основного долга за каждый день просрочки. Уже получаем 200 тысяч рублей. Плюс штраф 50 процентов от присужденной суммы. Итого: сумма компенсации в 100 тысяч рублей увеличивается до 300 тысяч плюс компенсация морального вреда и возмещение расходов на экспертов и юристов», — заключила адвокат.

Также при обращении в суд проверьте, не допущена ли застройщиком просрочка при сдаче объекта, если да, смело добавляйте требование о взыскании неустойки за просрочку Оксана Грикевич адвокат

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