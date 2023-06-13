Президент России Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днем военной присяги

В России появился новый праздник — День военной присяги. Соответствующий закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее представители партии «Коммунисты России» предложили переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России.

