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16:52, 13 июня 2023Россия

В России появился новый праздник

Президент России Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днем военной присяги

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России появился новый праздник — День военной присяги. Соответствующий закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее представители партии «Коммунисты России» предложили переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России.

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    Евгения Куликова
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