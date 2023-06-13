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11:47, 13 июня 2023Культура

Экс-супруга Моргенштерна попала в больницу с травмой головы

Экс-супруга Моргенштерна попала в больницу с сотрясением мозга после падения с лошади

Кадр: @influesii

Экс-супруга российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина попала в больницу с травмой головы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя девушка опубликовала видео из медицинского учреждения, в котором сообщила, что получила сотрясение мозга в результате падения с лошади. «Это был мой второй урок на лошадках, больше заниматься пока не буду. Коня звали Араб», — поделилась Зинатуллина.

Ранее Моргенштерн заявил, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прикрывает жажду популярности защитой детей в сети.

В июне стало известно, что шесть членов съемочной команды фильма «Гладиатор 2» пострадали из-за взрыва на площадке в Марокко.

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    Анастасия Астахова
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