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15:06, 13 июня 2023Бывший СССР

В ДНР вернулись 13 бойцов из украинского плена

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении из украинского плена 13 бойцов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из украинского плена вернулись 13 бойцов Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), которых включили в списки на обмен вместе с другими российскими военнослужащими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 11 июня, Минобороны России сообщило о возвращении домой 94 российских солдат и офицеров. Как пояснила омбудсмен, освобожденные жители Донбасса были в их числе.

Также она рассказала, что среди спасенных был донецкий студент, который после призыва в армию был взят в плен и провел на украинской территории больше года.

«Сейчас все возвращенные бойцы находятся в надежных руках российских медиков, им оказывается необходимая помощь. Как только разрешат врачи, переместим наших парней на территорию республики», — заверила Морозова.

В конце мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными. Из плена освободили шесть российских военных из Луганской народной республики, а также троих бойцов Росгвардии.

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    Алевтина Запольская
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