Москалькова сообщила о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными

Омбудсмен Москалькова заявила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Сегодня ЧВК "Вагнер" провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — заявила омбудсмен.

Другой информации, в частности, о числе освобожденных из плена бойцов, уполномоченный по правам человека не предоставила.

В апреле Москалькова сообщила, что Россия передала Украине еще четверых пленных дополнительно к обмену по формуле «40 на 40». Омбудсмен подчеркнула, что в своих действиях Москва исходила из принципа гуманности.