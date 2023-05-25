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18:33, 25 мая 2023Россия

Москалькова сообщила о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными

Омбудсмен Москалькова заявила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Сегодня ЧВК "Вагнер" провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — заявила омбудсмен.

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Другой информации, в частности, о числе освобожденных из плена бойцов, уполномоченный по правам человека не предоставила.

В апреле Москалькова сообщила, что Россия передала Украине еще четверых пленных дополнительно к обмену по формуле «40 на 40». Омбудсмен подчеркнула, что в своих действиях Москва исходила из принципа гуманности.

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Никита Абрамов
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